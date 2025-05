Apolitici persone per bene Crosetto omaggia gli Alpini e smonta le polemiche

Il ministro della Difesa respinge la bufera su Faccetta Nera: "Pochi perditempo non rovinano la festa". L'omaggio di Mattarella alle Penne nere: "Esempio di onore e umanità" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Apolitici, persone per bene". Crosetto omaggia gli Alpini e smonta le polemiche

«Questi atti non rappresentano chi siamo, l'Azienda è fatta da persone per bene» - «In queste ore difficili, come dirigenti dell’Azienda sanitaria di Piacenza, sentiamo il dovere di ribadire con fermezza la nostra posizione e la nostra vicinanza a chi è stato colpito da una vicenda dolorosa e inaccettabile». Inizia così la lettera aperta che i sedici direttori di dipartimento... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Ucraina, Crosetto: “Al confine con la Russia vedrei bene l’Onu” - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, interpellato sull’ipotesi di inviare truppe italiane a presidiare il confine tra Ucraina e Russia, risponde: “Questo dibattito è surreale e prematuro allo stesso tempo. Perché la tregua sarà figlia di condizioni che devono andare bene a tutti, e quindi anche ai russi”.“Per rispondere alla domanda, su quel confine io presto o tardi vedo l’Onu“, aggiunge Crosetto, ricordando che “l’Italia ha sempre partecipato alle missioni delle Nazioni Unite“. 🔗Leggi su lapresse.it

Ucraina, Crosetto: “Al confine con la Russia vedo bene l’Onu” - ''su quel confine io presto o tardi vedo l’Onu'', dice Crosetto, ricordando che ''l’Italia ha sempre partecipato alle missioni delle Nazioni Unite“ 🔗Leggi su imolaoggi.it

Alpini: Crosetto, militari sono apolitici, non roviniamo festa per colpa di pochi - Biella, 11 mag. (LaPresse) - "L'Ana è da sempre è in una situazione apolitica e apartitica, così come lo sono le forze armate e devono continuare a esserlo, e ... 🔗msn.com

Alpini, Crosetto: “Militari sono apolitici, non roviniamo la festa per colpa di pochi” - ‘Faccetta nera’ mandata ad alto volume dagli altoparlanti per strada e qualche saluto romano. È quanto si vede in un video, pubblicato sui social da ‘Il Biellese’ e da ‘La Stampa’ e che circola anche ... 🔗msn.com

“Faccetta nera” all’adunata degli Alpini, Crosetto: “Pochi perditempo non rovinino la festa” - La critica del ministro della Difesa dopo il video in cui un gruppo di “Fanti piumati” intonavano il canto fascista. Il saluto del capo dello Stato ... 🔗repubblica.it

