Anziano si perde in bici salvato dai cittadini

Rubiera, 11 maggio 2025 – Anzianoperde l’orientamento in bicicletta: salvato grazie all’intervento dei cittadini e della polizia locale. È successo ieri mattina a Rubiera. Alcune persone hanno notato un pensionato in difficoltà nel parcheggio dell’ex Mercatone Uno lungo la via Emilia Ovest. L’Anziano aveva perso il senso dell’orientamento, arrivando in bicicletta a Rubiera da un comune vicino. I cittadini, comprendendo la situazione, hanno lanciato l’allarme alla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, prontamente giunta sul posto per compiere gli accertamenti del caso. “Gli agenti hanno rintracciato la figlia dell’uomo – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. Non ha riportato gravi conseguenze. Grazie ai cittadini che si sono interessati non voltandosi dall’altra parte e anche naturalmente ai nostri agenti”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziano si perde in bici, salvato dai cittadini

