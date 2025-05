Antonio Ricci | Stefano De Martino deve ringraziarmi attaccandolo gli faccio pubblicità

Antonio Ricci: “Stefano De Martino dovrebbe ringraziarmi”. La verità su Affari Tuoi - Negli ultimi mesi la trasmissione Striscia la Notizia si è concentrata su Affari Tuoi e sul meccanismo delle vincite. La fortuna? C’entrerebbe ben poco, secondo il Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Che, in un’intervista, ha precisato di non voler attaccare il programma condotto da Stefano De Martino per togliere pubblico, ma per fare luce sulle segnalazioni che arrivano alla redazione. E perché è quello che fa Striscia: svelare la verità, anche se raccontarla sta diventando sempre più difficile. 🔗 Leggi su dilei.it

Antonio Ricci e gli attacchi ad Affari Tuoi: “Non temo De Martino, Striscia è il programma più visto di Mediaset” - Antonio Ricci fa chiarezza sui continui "attacchi" di Striscia La Notizia ad Affari Tuoi di Stefano De Marino: "Non è vero che che lo attacco per togliergli pubblico. Tra l'altro, gli faccio solo pubblicità, per questo dico a Stefano De Martino di non prendersela", ha dichiarato il patron del noto Tg satirico. E sul temerlo agli ascolti tv: "Assolutamente no, Striscia è il programma più visto di Mediaset". 🔗Leggi su fanpage.it