Antonella Mosetti va in crisi a L’Isola dei Famosi e medita una decisione clamorosa | ‘Non sto bene’

Una partenza difficile: il dolore irrisolto di AntonellaPartenza in salita a L’Isola dei Famosi per AntonellaMosetti e non solo per la lite con Alessia Fabiani. L’ex ragazza di Non è la Rai ha vissuto un momento di forte cedimento emotivo e nelle prossime ore potrebbe prendere una decisioneclamorosa. Durante il secondo giorno a Cayo Cochinos, la showgirl è scoppiata in lacrime, sopraffatta dal dolore per la recente perdita del padre, scomparso appena cinque mesi fa.“Non sto bene e non so cosa fare adesso. Mi manca molto mio padre. Pensavo che venire qui mi avrebbe aiutata, invece è tutto peggiorato” – ha confidato tra le lacrime. Un crollo che ha scosso profondamente anche i compagni di avventura, trovatisi davanti a una fragilità sincera e disarmante.‘Mio padre era il mio gemello’: il racconto di un legame indissolubileAl terzo giorno, la situazione è peggiorata. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Antonella Mosetti va in crisi a L’Isola dei Famosi e medita una decisione clamorosa: ‘Non sto bene’

