Si preannuncia un week end ricco di emozioni e sorprese per SilviaToffanin che sabato 10 e domenica 11 maggio condurrà Verissimo. Il programma porterà negli studi Mediaset storie e personaggi, incuriosendo ed emozionando il pubblico.Verissimo, SilviaToffanin intervista Federica BrignoneNella puntata dell’11 maggio di Verissimo in studio ci sarà spazio per lo sport e per la voglia di farcela, nonostante tutto. SilviaToffanin infatti si collegherà con Federica Brignone, la campionessa di sci che rilascerà una toccante intervista dopo l’infortunio avvenuto un mese fa in Val di Fassa.La sportiva parlerà per la prima volta del suo percorso di riabilitazione, ma anche delle difficoltà vissute nelle ultime settimane e dei progetti per il futuro.Un momento speciale per riflettere e per parlare di sport, affrontando un argomento che da qualche tempo è al centro delle interviste di Verissimo. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo domenica 11 maggio: Sandro Giacobbe emoziona Silvia Toffanin