Anticipazioni Da noi… A ruota libera dell’11 maggio | Giulia Salemi tra gli ospiti

Un altro weekend, un altro appuntamento con Da noi. A ruota libera : Francesca Fialdini torna con una nuova puntata del suo amatissimo talk show, che dà spazio alle storie di chi ha saputo cambiare strada e reinventarsi. Anche domenica 11 maggio la conduttrice porterà nel suo studio personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e non solo, pronti a scoprirsi e riscoprirsi davanti al pubblico più affezionato.Da noi. A ruota libera , le Anticipazioni dell’11 maggio Elegante, empatica e sempre pronta a far sentire i suoi ospiti a proprio agio, Francesca Fialdini è pronta per una nuova puntata del suo show Da noi. A ruota libera . Un nuovo appuntamento, che vedrà tra i suoi protagonisti Giulia Salemi , conduttrice e influencer, che regalerà grandi emozioni agli spettatori parlando della sua esperienza di maternità. 🔗 Leggi su Dilei.it

