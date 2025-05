Ansia Inter riacutizzarsi dell’infortunio di Lautaro | cambiano i tempi di recupero

Le fatiche contro il Barcellona presentano il conto al capitano nerazzurro. Simone Inzaghi incrocia le dita in vista della finale Champions contro il PsgVenti giorni a partire da oggi. Mancano poco meno di tre settimane alla finalissima di Champions League che metterà di fronte Inter e Paris Saint-Germain allo stadio ‘Allianz Arena’ di Monaco di Baviera. In casa nerazzurra è partito il conto alla rovescia anche per cercare di recuperare tutti gli infortunati. Primo fra tutti il capitano Lautaro Martinez.Il numero 10 nerazzurro ha stretto i denti contro il Barcellona, recuperando in tempi record dall’infortunio. Ed in campo è stato decisivo mettendo a segno il primo gol e procurandosi il rigore del raddoppio di Calhanoglu. Ma adesso è arrivato il conto da pagare: Lautaro Martinez ha subito un riacutizzarsi dell’elongazione muscolare che non solo lo ha escluso dalla trasferta di oggi contro il Torino, ma che lo costringerà a guardare dalla tribuna anche la sfida di domenica prossima contro la Lazio. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ansia Inter, riacutizzarsi dell’infortunio di Lautaro: cambiano i tempi di recupero

