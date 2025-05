Ancora un guasto alla conduttura in zona Cipro cittadini senz' acqua | Andiamo avanti così da giorni

Non c'è pace per i residenti del quartiere Cipro. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio si è verificato un guastoallaconduttura idrica in via Giulio Venticinque e i cittadini sono a secco. Ciprosenz'acquaA segnalarlo sono sempre i residenti, nelle chat WhatsApp e sui gruppi. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ancora un guasto alla conduttura in zona Cipro, cittadini senz'acqua: "Andiamo avanti così da giorni"

