Ancona precipita dalla falesia di Mezzavalle | salvato in spiaggia un baby cinghiale

Precipita per diversi metri durante un’arrampicata lungo una falesia: uomo di 44 anni recuperato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Bassiano e trasferito in elicottero al Goretti di Latina - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025 nella zona della falesia di Bassiano, in provincia di Latina. Un uomo di 44 anni è caduto durante un’arrampicata, riportando traumi significativi. L’intervento tempestivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio ha permesso di soccorrere l’infortunato e trasportarlo in ospedale per le cure necessarie. 🔗Leggi su dayitalianews.com