Anche a Gaza andavamo al mare L’Erasmus impossibile di un medico italiano

Strappiamo Riccardo ai suoi impegni da specializzando in Medicina in un pomeriggio di tarda primavera. Non ha più il volto del ragazzo all’ultimo anno di università che decise di partire per Gaza, primo occidentale a farlo. Complici i baffi, Anche il suo viso è cambiato, non è più quello dei vent’anni. Quando, nel 2019, scelse di partire per la Striscia accanto a lui ci furono due registi, Matteo Delbò e Chiara Avesani, che documentarono ogni istante di quei mesi. Tutto quello che si può vedere in “Erasmus in Gaza” non esiste più. Compresi quelli che Riccardo ha incontrato.Riccardo, una domanda idiota che ti avranno fatto centinaia di volte. Come si decide di fare L’Erasmus a Gaza? “(Sorride) Si decide di fare spinti da due principali motivi. Il primo, ho sempre voluto fare chirurgia d’urgenza e quindi poter andare in un posto dove questa drammaticamente rappresenta la routine, era un’occasione non rinviabile per poter vedere con i propri occhi che cosa significa fare chirurgia. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Anche a Gaza andavamo al mare”. L’Erasmus “impossibile” di un medico italiano

Segui queste discussioni sui social

@pressenza_italia È una piccola buona notiziaPerò poi dovrebbe seguire a ruota almeno l'embargo della vendita di armi (anche leggere) al paese che impone quel bloccoAltrimenti si predica bene, ma si razzola male come al solito, fornend… Leggi la discussione

Heute mal etwas PolitischesDie Lage in Gaza wird immer schlimmer, während deutsche und israelische Politiker ihre Freundschaft feiernAn dieser Stelle würde ich gerne sagen, was man tun könnteDarüber reden? Geld an Hilfsorgas spenden,… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Trump, von der Leyen, Biden, Netanyahu, Meloni: i leader nel “mare di sangue” di Gaza. Il video con l’AI che risponde al presidente Usa - I leader mondiali, da Trump a Meloni, fino a von der Leyen, Biden e Netanyahu. Ma anche i potenti del mondo, come Zuckerberg e Musk. Tutti in costume mentre si divertono in un mare di sangue: quello della Striscia di Gaza.È l’ultimo video generato con l’Intelligenza Artificiale che sta facendo il giro del web. Le immagini sono state realizzate da Andrea Gastaldon (Sax-Star), un creative director lo scorso 17 febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha cominciato a parlare di Gaza come della “riviera” del Medio Oriente e sono state rilanciate dopo il grottesco video di Trump. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

"Strip in trip", la replica virale a "Trump Gaza": Donald e Netanyahu davanti al mare rosso di sangue, Musk in lacrime con un razzo giocattolo - VIDEO - Ursula Von Der Leyen spalma la crema solare sul corpo di Trump su una spiaggia bagnata dal sangue, Zuckerberg fa surf indossando una maglietta con scritto "fact-checkare sto c****" Il video pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump su "Trump Gaza" con resort di lusso, statue d' 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

L’altra versione di Trump Gaza, una riviera con il mare pieno di sangue: il video di un italiano - Andrea Gastaldon è un direttore creativo italiano. Sui social pubblica immagini e video creati con l'intelligenza artificiale. Il 12 febbraio ha pubblicato la sua versione della Riviera del Medio Oriente, il progetto lanciato da Donald Trump per far gestire la Striscia di Gaza agli Stati Uniti trasformandola in un luogo di villeggiatura.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

“Anche a Gaza andavamo al mare”. L’Erasmus “impossibile” di un medico italiano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Erasmus in Gaza - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Erasmus in Gaza è un film drammatico che segue la storia di Riccardo, un giovane studente di medicina che ... 🔗today.it

Erasmus in Gaza (Versione Originale) - Un giovane studente di medicina si trova a fronteggiare il conflitto armato durante il suo programma Erasmus nella striscia di Gaza. Affrontando decisioni difficili per sé e per gli altri, il ... 🔗today.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: