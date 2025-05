Ancelotti al Como l’indiscrezione di Gianluca di Marzio ha dell’incredibile | la situazione

Al termine di un'annata straordinaria, Cesc Fabregas e il Como si avviano a una decisione cruciale sul loro futuro insieme. Dopo aver ottenuto notevoli risultati da neopromossa, la squadra non smette di stupire, con un attuale decimo posto in Serie A a quota 48 punti. Se dovesse concretizzarsi un addio, potrebbe esserci un clamoroso interessamento per Carlo Ancelotti come possibile sostituto.

Al termine della stagione Cesc Fabregas e il Como valuteranno se continuare o meno insieme. In caso di addio, spunta Ancelotti.La stagione del Como è stata un vero e proprio successo. Nella prima stagione da neopromossa, la squadra allenata da Cesc Fabregas sta sorprendendo tutti, accumulando nell’ultimo periodo successi su successi. L’attuale classifica di Serie A dice 10° posto a quota 48 punti, con una differenza reti vicina all’essere positiva.Numeri da capogiro se pensiamo che solo una stagione fa, il Como si trovava in cadetteria. Dopo una grande stagione, Fabregas si gode gli elogi, ma al termine dell’ultima partita dovrà decidere se continuare o meno il progetto con i lariani. Gli interessamenti delle big incombono, con l’allenatore che potrebbe titubare di fronte a delle offerte di grandi club. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Ancelotti al Como, l’indiscrezione di Gianluca di Marzio ha dell’incredibile: la situazione

Il Como pensa al figlio di Ancelotti come allenatore se Fabregas accettasse l'offerta del Bayer Leverkusen. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi è Davide Ancelotti, l’ultima idea del Como in caso di addio di Fàbregas - All’età di 35 anni, Davide vanta una bacheca con 12 trofei, conquistati nel periodo di affiancamento al padre in panchina. I primi sono arrivati al Bayern Monaco, e sono al Bundesliga e la Supercoppa ... 🔗gianlucadimarzio.com

Como, in caso di addio di Fabregas c’è l’idea Davide Ancelotti: la situazione - Davide Ancelotti è un'idea affascinante che è stata presentata sul tavolo. Insieme ad Arbeloa, Tedesco e altri profili che prenderanno in considerazione ... 🔗gianlucadimarzio.com

Como, casting aperto per il post Fabregas: Davide Ancelotti in lista - Advertising Davide Ancelotti, figlio del grande Carlo, sarebbe uno dei principali candidati per rilevare il posto di Cesc Fabregas al Como; i dettagli COMO DAVIDE ANCELOTTI – Trentasei anni da compier ... 🔗informazione.it