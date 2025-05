Amore a distanza | sempre più vicini grazie alla tecnologia?

In un mondo sempre più interconnesso, l'amore a distanza trova nuove strade grazie alla tecnologia. Le relazioni possono prosperare anche quando gli amori si trovano a migliaia di chilometri. Che si tratti di videochiamate o messaggi istantanei, le persone si avvicinano, dimostrando che la distanza può diventare solo un numero nel grande gioco dei sentimenti.

Life&People.it C’è chi dice che le relazioni a distanza funzionano; oggi può capitare che la persona giusta viva dall’altra parte del mondo. Del resto, la globalizzazione ha disperso lavoro, studio, famiglie e occasioni ovunque. Ormai siamo abituati a vivere una vita dipendente da internet ma quando si tratta di una relazione a distanza, ci ritroviamo con un cuore a metà e una connessione dipendente da videochiamate che eventualmente rischiano di diventare sempre più difficili e insostenibili. Certo che c’è chi dice che “durante la guerra si mandavano solo le lettere”, ma ai tempi la distanza aveva un senso tragico, c’erano motivazioni molto più drammatiche, non l’Erasmus di Londra. Prima l’attesa aveva poesia, ci sono state canzoni bellissime a riguardo negli anni come “I’ll Be Seeing You” di Billie Holiday e ora possiamo vedere il nostro partner tutti i giorni tramite uno schermo, ma comunque sentirci soli. 🔗Leggi su Lifeandpeople.it