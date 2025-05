Amici la rivelazione di Anna Pettinelli su Nicolò | perché lo avrebbero eliminato

Personaggi Tv. L’inaspettata eliminazione di Nicolò Filippucci ha lasciato sbigottiti migliaia di fan di Amici 24. Durante la semifinale del celebre talent show su Canale 5, il giovane artista ha dovuto abbandonare il programma, lasciando molti a bocca aperta. Si pensava infatti che sarebbero stati sei i finalisti, e non cinque. La decisione ha scatenato un vero e proprio tsunami di polemiche sui social, con molti che l’hanno definita “l’eliminazione più ingiusta” di questa edizione. Anna Pettinelli ha rivelato la verità sull’addio del talentuoso cantante.Leggi anche: “ Amici ”, bufera choc dopo il monologo di Geppi Cucciari: la sua risposta alle offese è epicaLeggi anche: “L’Isola dei Famosi”, tremenda gaffe sul padre di Antonella Mosetti: italiani senza parole Anna Pettinelli difende Nicolò : il messaggio per il suo pupilloNel suo messaggio sui social, la Pettinelli ha rivolto parole cariche di affetto a Nicolò : “Caro, carissimo Nicolò . 🔗 Leggi su Tvzap.it

Amici 2025, clamoroso ad Amici: Anna Pettinelli batte Lorella Cuccarini ballando Lady Gaga, la reazione di Amadeus - Nel terzo serale di Amici 2025, Anna Pettinelli sorprende tutti vincendo la sfida contro Lorella Cuccarini grazie al voto decisivo di Malgioglio ed Elena D'Amario. Amadeus tra i giudici per la prima volta su Mediaset dopo l'addio alla Rai e il passaggio al Nove. La sua faccia è tutto un programma.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Anticipazioni Amici 2 marzo 2025: Anna Pettinelli fischiata, Senza Cri in lacrime - Nella nuova puntata di Amici 24, in onda oggi, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5, scopriremo chi accederà al Serale. Sul palco si esibiranno i Coma_Cose, accompagnati dal talento di Alessia, e Francesca Michielin, che ballerà insieme a Francesca.Ma la vera protagonista della puntata sarà Giorgia, chiamata a giudicare la gara di canto. La cantante non solo valuterà le esibizioni degli allievi, ma regalerà anche un'esibizione speciale, presentando il suo brano di Sanremo 2025. 🔗Leggi su tvpertutti.it