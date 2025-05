amici il monologo di geppi cucciari finisce a insulti

Durante la semifinale di Amici del 10 maggio, Geppi Cucciari ha pronunciato un monologo che ha diviso il pubblico. Sul palco di Maria De Filippi, la conduttrice ha parlato del Referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, invitando a riflettere sull’importanza del voto. Un utente su X ha però criticato duramente le sue parole, esprimendo dissenso e appoggiando le posizioni di La Russa. La comica ha risposto al commento, generando ulteriore dibattito.Un utente su X ha attaccato il monologo di Geppi , definendolo “una grandissima m***” e accusandola di rappresentare “comunisti ripuliti”, con l’hashtag #IoNonVoto. La conduttrice ha replicato: “A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Che schifo, quella…". Amici 24, choc dopo il monologo di Geppi Cucciari, bufera sui social - Ormai da qualche anno la presenza di Geppi Cucciari al serale di Amici è diventata una tradizione irrinunciabile per il pubblico del talent show. Anche nella semifinale andata in onda sabato 10 maggio, la comica e conduttrice sarda ha fatto il suo ritorno negli studi di Maria De Filippi, accolta con entusiasmo e applausi. Ma stavolta non si è limitata a divertire con i suoi sketch sui finalisti o sulle dinamiche del programma: ha scelto di utilizzare il palco di Amici per lanciare un messaggio ben più profondo e impegnato, trasformando il suo spazio in un'occasione di riflessione collettiva.