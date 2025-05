Amici 24 le pagelle della semifinale | l’aspra fine di Nicolò e il caos di TrigNO che conquista

Sabato 10 maggio è andata in onda la semifinale del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. In questa è stato eliminato il cantante Nicolò Filippucci. Qui le pagelle. 🔗Leggi su Fanpage.it

