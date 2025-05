Ambrosini | Italiano non cambia il suo calcio il Milan ha le individualità per batterli

Massimo Ambrosini, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha presentato la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Milan e Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Italiano non cambia il suo calcio, il Milan ha le individualità per batterli”

Segui queste discussioni sui social

#Ambrosini a Prime: “Questo #Milan è forte, ma hanno commesso errori imperdonabiliSbagliano sempre l’approccio alla gara: nelle ultime 6 gare sono andati in svantaggio 5 volteÈ una squadra superficiale: mancano di sentimento e anima”… Leggi la discussione

#Ambrosini: “Il #Milan la reputo una squadra forte ma è troppo indietroBisogna capire il perché ha reso cosi pocoE siccome c’è la prossima annata da programmare bisogna cominciare a capire da chi ripartire”(dazn) Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Bruno Vespa sui dazi di Trump: "Per il consumatore italiano non cambia nulla; se la pizza a New York passerà da 21 a 24 euro non sarà un problema" – VIDEO - Il giornalista ha commentato gli effetti dell'introduzione delle tariffe Usa affermando che le cose "non cambieranno molto" Bruno Vespa ha commentato l'introduzione dei dazi di Trump sul mercato italiano affermando che per il consumatore nostrano "non cambia nulla, perché i dazi sono un'altra 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Masseto, Churchill e 30 anni in una sera: ecco come cambia un mito del vino italiano - Come si diventa Masseto? Cerchiamo risposte in una fredda serata londinese. “Si parla di tradizione quando si ha paura di guardare il futuro”. Parla Lamberto Frescobaldi, trentesima generazione e 700 anni di storia vitivinicola di famiglia. Siamo nelle sale del Raffles London Hotel at the Owo, un vecchio edificio di guerra a pochi metri dalla colonna dell’ammiraglio Nelson in Trafalgar square. Qui era di casa Churchill. 🔗Leggi su gamberorosso.it

Con il Cagliari, come con il Milan, il tecnico ha inserito 6 giocatori diversi rispetto alla partita prima: un modo per coinvolgere tutti. La legge Italiano: squadra che vince, si cambia - Il Bologna insiste e non molla. Altra vittoria in rimonta. Altra vittoria segnata dagli innesti di Italiano con il Cagliari, come già precedentemente con Monza, Torino e Monza, in tre delle precedenti quattro gare casalinghe: e fanno cinque in fila in casa. Ma i dati a disposizione dicono che le scelte vincente di società e tecnico risalgono al mercato estivo e invernale, quanto la società ha optato per una rosa lunga, parzialmente asciugata nell’ultima sessione, in virtù dei rientri di Cambiaghi, El Azzouzi e Aebischer: fuori da agosto, i primi due, da fine ottobre il terzo, senza contare ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Ambrosini: “Italiano non cambia il suo calcio, il Milan ha le individualità per batterli”; Ambrosini: Milan più abituato a giocare le finali, ma il Bologna ha acquisito un proprio status; Ue, migrazioni, rimpatri. Le obiezioni di Ambrosini a Europa e Italia; L'immigrazione è una risorsa: ecco perché è necessario abolire i click days. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ambrosini avverte: "Il Milan non può accontentarsi di due coppe, l'obiettivo era il 4° posto" - L`ex centrocampista e capitano del Milan, Massimo Ambrosini, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per spiegare il momento attuale della formazione. 🔗msn.com

Conceicao Milan, Ambrosini si espone sul suo futuro: «Non penso che abbia avuto la percezione di questa cosa» - Conceicao Milan, Ambrosini si espone sul suo futuro: «Non penso che abbia avuto la percezione di questa cosa». Le ultimissime notizie Intervenuto a come ogni lunedì aViva El Futbol, Antonio Cassano, e ... 🔗milannews24.com

Ambrosini elogia Cambiaso: «È uno dei giocatori migliori della Juve, il suo percorso di crescita non deve essere fermato. Sul Manchester City…» - Massimo Ambrosini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Bologna Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di B ... 🔗juventusnews24.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: