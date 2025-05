Ambrosini | Ecco cosa detto Milan-Bologna di Serie A in vista della finale

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato di Milan-Bologna tra Serie A e finale di Coppa Italia a 'La Gazzetta dello Sport' 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Ecco cosa detto Milan-Bologna di Serie A in vista della finale”

#Ambrosini a Prime: “Questo #Milan è forte, ma hanno commesso errori imperdonabiliSbagliano sempre l’approccio alla gara: nelle ultime 6 gare sono andati in svantaggio 5 volteÈ una squadra superficiale: mancano di sentimento e anima”… Leggi la discussione

#Ambrosini: “Il #Milan la reputo una squadra forte ma è troppo indietroBisogna capire il perché ha reso cosi pocoE siccome c’è la prossima annata da programmare bisogna cominciare a capire da chi ripartire”(dazn) Leggi la discussione

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di RedazioneDimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchinaUna serata ricca di emozioni quella di martedì tra Inter e Barcellona: le due formazioni hanno dato vita a una delle sfide più affascinanti della storia della Champions League. Gran parte del merito va a Lamine Yamal, giovanissimo talento dei Blaugrana, che ha messo a dura prova la difesa dell’Inter per lunghi tratti. 🔗Leggi su internews24.com

Finale Coppa Italia, Ambrosini l’ha detto veramente sul Milan: «Chi parte favorita? Dico questo» - Finale Coppa Italia, Ambrosini l’ha detto veramente sul Milan: «Chi parte favorita? Dico questo». Le ultimissime sui rossoneri Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e della Fiorentina, ha rilasci ... 🔗milannews24.com

Ambrosini avverte: "Il Milan non può accontentarsi di due coppe, l'obiettivo era il 4° posto" - L`ex centrocampista e capitano del Milan, Massimo Ambrosini, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per spiegare il momento attuale della formazione. 🔗msn.com

Ambrosini elogia Cambiaso: «È uno dei giocatori migliori della Juve, il suo percorso di crescita non deve essere fermato. Sul Manchester City…» - Massimo Ambrosini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Bologna Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di B ... 🔗juventusnews24.com

