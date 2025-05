Ambesi | Per Sinner meglio De Jong che Davidovich Fokina Mi fa paura una giocatrice nello spicchio di Paolini

In breve da Zazoom:

Il ritorno trionfale di Jannik Sinner, numero 1 al mondo, insieme ai successi in due set di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, ha animato l'ultima puntata di TennisMania. Condotta da Dario Puppo e disponibile su YouTube, la trasmissione ha visto come ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi, offrendo un'analisi approfondita sulla giornata di ieri e i suoi eventi significativi nel mondo del tennis.

Il ritorno vincente in campo del numero 1 al mondo Jannik Sinner ed i successi in due set di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini sono stati alcuni tra i temi principali trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.Un’analisi sulla giornata di ieri: “La giornata di sabato è stata positiva per gli italiani in generale. Davamo per scontato tre passaggi del turno: Berrettini ha dovuto lottare nel secondo set ma l’ha portata a casa, e chi ha perso ha fornito dei segnali molto incoraggianti. Nardi ha lasciato intendere quale sia il potenziale, adesso bisognerà trovare la direzione per portarlo ai livelli che meriterebbe, mentre Gigante ha fatto partita pari con Mensik avendo anche delle occasioni nel primo tie-break. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi: “Per Sinner meglio De Jong che Davidovich Fokina. Mi fa paura una giocatrice nello spicchio di Paolini”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Highlights – Il meglio di OA Sport Tv con Ambesi, Puppo, Monaco, De Marinis, Chiappinelli, Riva, Piola, Flamini e Di Pietro - Massimiliano Ambesi, Dario Puppo, Guido Monaco, Caterina De Marinis, Yohanes Chiappinelli, Federico Riva, Giorgio Piola, Manila Flamini e Silvia Di Pietro sono i protagonisti di Highlights, il meglio di OA Sport Tv. Un concentrato dei contenuti della settimana con le dichiarazioni più importanti dei protagonisti delle nostre trasmissioni 🔗Leggi su oasport.it

STEP, Emma Marrone e Stefano De Martino, tra battute e verità: “Meglio amici che fidanzati” - Emma Marrone e Stefano De Martino tornano insieme sul palco, ma solo per scherzare: tra ironia, frecciatine e vecchi ricordi, l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile emoziona il pubblico. Un finale di stagione ricco di emozioni e momenti indimenticabili quello andato in onda ieri sera su Rai 2, dove si è chiuso il ciclo di Stasera tutto è possibile, lo show comico guidato da Stefano De Martino. 🔗Leggi su movieplayer.it

Ambesi: “Potenziale di Berrettini evidente. Se Sinner resiste bene tra Roland Garros e Wimbledon…” - Matteo Berrettini ha compiuto una piccola, grande impresa, battendo in rimonta per 7-5 al terzo set il numero due al mondo Alexander Zverev e approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. 🔗Leggi su oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

AMBESI DA SHOW A MOW: “Sinner a Roma? Occhio al tabellone, vi racconto le sue insidie. Berrettini e Alcaraz? Prima capiamo i problemi fisici. Musetti? In passato troppe critiche”. Poi su Djokovic, Zverev, Tsitsipas, Cerúndolo e Cinà…; Sinner non è attaccabile. Il dato sconvolgente di Ambesi: Neanche Borg | .it; “Lo ha sgretolato”: bomba Sinner; Sinner, Wada, Itia, Iene. Che confusione. Massimiliano Ambesi prova a fare chiarezza: “Ricorso sorprendente. La sentenza? Difficilmente prima di febbraio”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ambesi: “Sinner si è allenato ad una certa ora per un motivo. Cinà ha un QI elevato. 7 italiani al 2° turno? Ci si aspettava di più” - Massimiliano Ambesi ha fatto un punto della situazione sulla seconda giornata degli Internazionali d'Italia in occasione dell'ultima puntata di ... 🔗oasport.it

Ambesi: “Sorteggio difficile per Sinner a Roma: trova tutti specialisti della terra rossa” - Nella prima puntata di TennisMania relativa agli Internazionali d'Italia 2025 scattati a Roma, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da ... 🔗oasport.it

AMBESI DA SHOW A MOW: “Sinner a Roma? Occhio al tabellone, vi racconto le sue insidie. Berrettini e Alcaraz?” - Massimiliano Ambesi, noto volto di Eurosport ... però penso che se lui deciderà di giocare a Roma sarà in grado di esprimersi vicino al meglio. Il tabellone di Sinner mi pare decisamente più complesso ... 🔗mowmag.com