Alberto Amadori, capogruppo di ’Fare Insieme Savignano’, replica alla consigliera e coordinatrice di Fratelli d’Italia Kitty Montemaggi che, commentando il consuntivo 2024, ha detto che i progetti sono fermi, il bilancio è in ordine ma immobile perché privo di investimenti e che manca di visione. "Diverse opere citate da Montemaggi sono state già completate come la biblioteca di palazzo Vendemini, inaugurata a novembre, così come è stata completata più recentemente la riqualificazione di viale della Libertà, mentre il Parco di Valle Ferrovia, i posti di nido dell’asilo Vittorio Emanuele e il Cau saranno disponibili per la comunità nei prossimi mesi". Continua il consigliere Amadori: "Se poi volesse leggere il bilancio consuntivo 2024 e il suo rendiconto, certificato con giudizio positivo dall’Organo di Revisione Contabile, scoprirebbe che sono oltre 6 milioni di investimenti che non mi sembrano proprio un esempio di immobilismo, considerata anche la ricordata piscina all’aperto, la riqualificazione di piazza Castello e l’isola pedonale flessibile per citare solo alcuni progetti che troveranno adeguati finanziamenti nei prossimi anni". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amadori: "Tante opere completate"

