Alunni campioni di sicurezza sulle strade

Per la Giornata europea della sicurezza stradale, l’Associazione Sonia Tosi di Piacenza ha premiato gli studenti dell’Agraria di Codogno. L’idea è venuta alle famiglie dei giovanissimi Sonia Tosi e Francesco Bonvicini, morti in incidenti stradali avvenuti nel Piacentino due anni fa. L’Associazione ha premiato gli elaborati prodotti dai ragazzi sulla sicurezza stradale nell’ambito del progetto “Sulla strada giusta“, nell’aula magna dell’istituto.Alla premiazione hanno preso parte preside, personale scolastico, il presidente dell’associazione e padre di Sonia, Danilo Tosi, e il presidente della giuria Nicola Bellotti, fondatore dell’agenzia di comunicazione Blacklemon, incaricata di valutare i lavori degli studenti. Entrambi sono intervenuti brevemente per ringraziare i ragazzi, gli insegnanti e le istituzioni che hanno reso possibile il progetto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alunni campioni di sicurezza sulle strade

