Almanacco | Domenica 11 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 11 Maggio segna il 132° giorno del calendario gregoriano, con 234 giorni ancora da vivere fino alla fine dell'anno. Oggi si celebra Sant'Ignazio da Laconi, un momento per riflessioni spirituali. Il proverbio di questo mese ci ricorda che un maggio asciutto e soleggiato porta abbondanza di grano. Nella storia, nel 1912, viene pubblicato un importante manifesto che segna un cambiamento significativo nel panorama culturale.

Atletica: domenica 11 maggio torna a Caserta la JoyRun - Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per la terza edizione campana della JoyRun, la competizione podistica nazionale ideata dai centri McArthurGlen in Italia, in programma il prossimo 11 maggio a Caserta. Grazie all’iniziativa di La Reggia Designer Outlet, domenica 11 maggio gli sportivi si daranno appuntamento per la gara individuale di corsa su strada alle ore 8:30 da Corso Trieste, 19 con arrivo a Piazza Carlo di Borbone. 🔗Leggi su anteprima24.it