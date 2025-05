All’ex Bussoladomani torna dal 20 al 29 giugno il festival ‘La prima estate’

LIDO DI CAMAIORE – Anche quest’anno la Versilia si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate italiana grazie a La prima Estate, il festival che trasforma Lido di Camaiore in una vera e propria oasi di musica e relax. L’appuntamento è dal 20 al 29 giugno 2025 nel suggestivo Parco Bussoladomani, dove si alterneranno grandi nomi della scena internazionale.La manifestazione si sviluppa su due weekend consecutivi, offrendo concerti imperdibili: dal post-rock britannico dei Mogwai all’0eccentricita del ragazzo del momento, Lucio Corsi, passando per l’unica data italiana dei Kings of Leon e quella di un’icona assoluta come Grace Jones. Un mix di stili che spazia dall’alternative al soul, con incursioni nella psichedelia, nel jazz contemporaneo e nel rock più puro.Ma La prima Estate non è solo musica: è anche sport, natura e cultura. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

