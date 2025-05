Una revisione scientifica ha rilevato numerose associazioni tra patologie allergiche e disturbi mentali, in particolare tra asma e ADHD . Su 21 studi esaminati, sono emerse 15 connessioni significative, alcune con evidenza elevata. I risultati non confermano un nesso causale, ma aprono nuove prospettive di ricerca. Un quadro complesso e sottostimato per il disturbo da deficit . Allergie e ADHD : un legame che preoccupa Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

ADHD e ritardi cognitivi nei bambini: secondo uno studio esiste un legame con il diabete in gravidanza - Un ampio studio internazionale conferma il legame tra diabete in gravidanza (sia quello gestazionale che quello preesistente) e aumento del rischio di disturbi neuroevolutivi nei figli, come l'ADHD e alcuni ritardi cognitivi. Un'associazione che, pur necessitando di ulteriori ricerche, rafforza l'importanza della prevenzione e del controllo glicemico in gravidanza.