Allenatore Roma | Allegri balza in testa nelle quote torna calda la pista Gasperini

Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull`Allenatore della Roma nella prossima stagione. torna infatti in pole position. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Roma, Garzya sul nuovo allenatore: “Andrei su Gasperini o Allegri” - È pronta a tornare in campo la Roma di Claudio Ranieri, che domani, sabato 29 marzo, affronterà il Lecce per cercare di conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato. Luigi Garzya, ex di entrambe le formazioni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Romanews.eu, dove oltre alla gara in programma al Via del Mare, ha parlato anche del possibile nuovo allenatore dei capitolini.Queste le sue parole sulla sfida a tinte giallorosse: “Voglio pensare che il campionato di entrambe, per i rispettivi obiettivi, si possa decidere dalla giornata successiva. 🔗Leggi su sololaroma.it

Allenatore Roma: perde quota il nome di Pioli, i bookie vedono il duello Allegri-Fabregas - Nella corsa alla panchina della Roma per la prossima stagione, le ultime voci di mercato escludono Stefano Pioli, considerato a lungo uno dei... 🔗Leggi su calciomercato.com

Allenatore Roma: Allegri balza in testa nelle quote, torna calda la pista Gasperini - Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull`allenatore della Roma nella prossima stagione. Torna infatti in pole position solitaria, in lavagna,. 🔗calciomercato.com

ROMA - Allenatore: Allegri balza in testa nelle quote, torna calda la pista Gasperini - Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull'allenatore della Roma nella prossima stagione. Torna infatti in pole position solitaria, in lavagna, Massimiliano Allegri, offerto a 2 s ... 🔗napolimagazine.com

Nuovo allenatore Roma, niente Allegri: sorpasso UFFICIALE e cifre bomba - Emerse novità di rilievo nelle ultime ore in merito alla tanto chiacchierata corsa al successore di Claudio Ranieri per la panchina della Roma ... 🔗asromalive.it