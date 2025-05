Allarme verde la Takahashia japonica ' invade' anche il Comasco | come fare le segnalazioni

La Takahashiajaponica, un insetto alieno originario dell’Asia, ha ormai trovato terreno fertile anche in Lombardia. Dopo essersi diffusa negli scorsi anni tra Malpensa, Legnano e Cerro Maggiore, ha colonizzato stabilmente diverse aree della Brianza e oggi si sta espandendo anche nel Comasco. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Allarme verde, la Takahashia japonica 'invade' anche il Comasco: come fare le segnalazioni

