Alla Sapienza si parla di innovazione didattica | anche la Fondazione Catalano tra i relatori

10 maggio 2025- Un foglio di carta, uno smartphone e tanta voglia di innovare: con questi ingredienti lunedì 5 maggio si è alzato il sipario, al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza, sul progetto “Disegno + Smartphone = Musica”, un’idea originale targata Fondazione Anna Maria Catalano, che affonda le sue radici proprio a Fiumicino, territorio sempre più sensibile all’inclusione sociale attraverso la tecnologia.L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università La Sapienza e co-finanziata da Fondazione TIM, è stata presentata nel corso del convegno “Musica e intelligenza artificiale come strategia di inclusione. Nuovi scenari per l’innovazionedidattica e sociale”. Un evento che ha raccolto consensi da pubblico e addetti ai lavori, confermando la validità di un percorso che mette al centro l’accessibilità Alla cultura. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

