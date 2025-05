Alex si è rimesso in marcia Contro l’infamia

Leo Turrini Il Conte di Montecristo è vivo e lotta insieme a noi. O meglio: marcia in beata solitudine, vincendo non solo una gara regionale sui 10 chilometri in Veneto. In realtà, il 40enne Alex Schwazer, oro olimpico a Pechino 2008, ha vinto simbolicamente Contro chi ha preteso di condannarlo a irrilevanza, indifferenza, anonimato. Il Conte di Montecristo, creatura letteraria del geniale Dumas, si vendicava di nemici subdoli e crudeli. Alex non potrà farlo: reo confesso di doping nel 2012, nel 2016 ha rifiutato l'accusa di aver barato di nuovo. Qualcuno (compreso chi scrive queste righe) ha creduto nella sua innocenza. Ma chi doveva decidere, tramite un processo kafkiano, gli ha appiccicato il marchio dell'infamia. Otto anni di stop e addio. A nulla sono servite decisioni ben diverse della giustizia ordinaria.

