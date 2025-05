Alessio Crociani e Gabriella Zelinka vengono incoronati re e regina della Challenge Cesenatico

Le condizioni della giornata di gara a Cesenatico sono le migliori. Cielo limpido, assenza di vento e mare piatto. Come da cronoprogramma, i primi atleti chiamati a schierarsi in start line sono i professionisti maschili. Alle 9 la sirena del go suona puntuale e l’ingresso in acqua é una poderosa. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Alessio Crociani e Gabriella Zelinka vengono incoronati re e regina della Challenge Cesenatico

Segui queste discussioni sui social

Le stazioni di ricarica Plenitude situate a Cesenatico FC: queste sono fra le colonnine più centrali della città, comode per visitare il centro storico o per andare al mare #plenitude #Cesenatico #Forlì #cesena Leggi la discussione

Ma scriviamolo anche in italiano, dai !La squadra femminile delle matematiche della nostra scuola Majorana ha raggiunto un ottimo traguardo!A seguito di un'emozionante gara, si sono guadagnate il diritto a partecipare alla finale nazionale… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Jacques e Gabriella di Monaco in Bretagna sulle tracce dei loro antenati - Era da diversi mesi che Jacques e Gabriella di Monaco, i gemelli figli del principe Alberto e della principessa Charlene, non si vedevano in pubblico. Un’assenza interrotta lo scorso 9 aprile, quando i due sono stati immortalati all’estero. In Bretagna, per la precisione. È nel nord della Francia, infatti, che i due bambini sono stati fotografati questa settimana. 🔗Leggi su amica.it

Morta Gabriella Bernardini, vedova si Bruno Beatrice. Era previsto un incontro per far luce sulla scomparsa dell’ex calciatore - Gabriella Bernardini, vedova dell’ex calciatore della Fiorentina Bruno Beatrice, è morta ad Arezzo, dove viveva insieme ai due figli Alessandro e Claudia. La scomparsa è avvenuta ieri, 12 marzo, proprio poche ore prima di un incontro a Firenze nella sede del Consiglio regionale che aveva come obiettivo quello di riaccendere i riflettori sulla morte di suo marito.Gabriella Bernardini era rimasta vedova nel 1987, quando suo marito Beatrice è morto prematuramente a soli 39 anni per una leucemia. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Fucecchio: separazione consensuale con il direttore sportivo Alessio Pardini - La straordinaria cavalcata nel girone di ritorno, dove ha conquistato gli stessi 28 punti della capolista Camaiore e l’ottimo sesto posto finale con 45 punti sono ancora freschi nella memoria di tutti i sostenitori bianconeri, ma in casa Fucecchio è già tempo per la prima novità in vista della prossima stagione, che vedrà la società del presidente Lazzeri ai nastri di partenza dell’Eccellenza per il nono anno consecutivo. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Alessio Crociani e Gabriella Zelinka vengono incoronati re e regina della Challenge Cesenatico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media