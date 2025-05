Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia | la mamma pubblica gli ultimi messaggi del figlio

Nel giorno della festa della mamma, la madre di AlessandroCoatti lo ricorda con un post sui social. Il biologo italiano sarebbe stato adescato tramite un'app di incontri, drogato, rapinato e infine ucciso in Colombia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social

#AversaContinua il #PianofestivalSpring: arriva #Alessandro #Maranonews/2024/05/aversa-continua-pianofestival-spring-arriva-alessandro-marano/ Leggi la discussione

“Mostar è chi crede in una comune radice umana”Il toccante discorso di Andrea Luchetta #Alessandro"Sasa"Ota #AndreaLuchetta #DarioD'Angelo #MarcoLuchetta #Articoli #Mostar Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il giallo della morte di Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi: “Smembramento un messaggio e non un fine” - Le autorità locali “brancolano nel buio”, ammettono i familiari di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Diverse le piste seguite per risolvere il giallo ma per alcuni analisti locali “lo smembramento del corpo va letto come un messaggio e non come un fine”.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia - Chi ha ucciso Alessandro Coatti? 39 anni il prossimo agosto, nato a Portomaggiore in provincia di Ferrara e cresciuto a Longastrino in provincia Ravenna, biologo molecolare con laurea alla Normale di Pisa e otto anni di esperienza presso la Royal Society of Biology di Londra, stava facendo un tour in Sud America in cui voleva affiancare la vacanza allo studio, e il 3 aprile era arrivato a Santa Marta: città nel nord-est della Colombia di 400. 🔗Leggi su ilfoglio.it

Ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: “Penso al traffico di organi” - Proseguono le indagini per tentare di far luce sull'omicidio del ricercatore Alessandro Coatti, 42 anni, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. I resti sono stati ritrovati in una valigia. L'uomo si trovava nel Paese per turismo, era scomparso venerdì 4 aprile. Lo zio: "Voleva trasferirsi lì, era andato a fare un giro. Sarebbe dovuto rientrare la settimana prossima".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Le speranze e i progetti di Alessandro Coatti negli ultimi messaggi alla madre; La madre di Alessandro Coatti, il biologo atto a pezzi in Colombia: «Uno degli ultimi messaggi che mi ha inviato prima di essere ucciso»; Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: Adescato in chat di incontri; Alessandro Coatti adescato, poi drogato e fatto a pezzi: nuova pista sull'ex allievo della Normale ucciso in Colombia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: la mamma pubblica gli ultimi messaggi del figlio - Nel giorno della festa della mamma Sandra Lovato ha pubblicato una delle ultime conversazioni avute con il figlio Alessandro Coatti, il biologo trovato morto più di un mese fa in Colombia. Ad oggi, i ... 🔗fanpage.it

Le speranze e i progetti di Alessandro Coatti negli ultimi messaggi alla madre - Nel giorno della festa della mamma, Sandra Lovato pubblica su Instagram le ultime parole inviate dal figlio: ‘Ho voglia di tornare, ti voglio bene’. Il 38enne di Alfonsine è stato ucciso e fatto a pez ... 🔗msn.com

La madre di Alessandro Coatti, il biologo fatto a pezzi in Colombia: «Uno degli ultimi messaggi che mi ha inviato prima di essere ucciso» - Sandra Lovato, nel giorno della festa della mamma, pubblica sui social una delle ultime conversazioni avute con il figlio. Più di un mese fa la brutale uccisione del biologo 38enne di Alfonsine (Raven ... 🔗corrieredibologna.corriere.it