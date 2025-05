Alessandro Coatti il messaggio alla madre prima dell’omicidio | ‘Ho voglia di tornare’

🛈 Anteprima news:

Un tragico episodio ha colpito la comunità scientifica italiana: Alessandro Coatti, ricercatore, è stato rapinato a Santa Marta dopo essere stato adescato su un'app. Il suo ultimo messaggio alla madre, semplice ma carico di emozione, rivela un legame profondo e il desiderio di tornare a casa. La sua storia, condivisa dalla madre su Instagram, alimenta la tristezza e la riflessione su un destino drammatico.

Biologo morto in Colombia, l’ultimo messaggio alla madre di Alessandro Coatti: “Voglio tornare, ti voglio tanto bene” - Un messaggio breve, carico di affetto e nostalgia: «Ciao mamma, ho voglia di tornare. Ti voglio bene, tanto tanto». Sono queste le ultime parole che Alessandro Coatti, 38 anni, biologo italiano di Alfonsine, in provincia di Ravenna, ha inviato alla madre Sandra Lovato prima della sua tragica morte in Colombia. Nel giorno della festa della mamma, la donna ha condiviso il messaggio sui social, accompagnandolo con un ricordo struggente: «Anche io Alessandro». 🔗 Leggi su thesocialpost.it

Il giallo della morte di Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi: “Smembramento un messaggio e non un fine” - Le autorità locali “brancolano nel buio”, ammettono i familiari di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Diverse le piste seguite per risolvere il giallo ma per alcuni analisti locali “lo smembramento del corpo va letto come un messaggio e non come un fine”.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it