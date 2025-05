Alberto Sordi Family Award Ecco i magnifici 14

Una parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria per l'"AlbertoSordiFamilyAward 2025", il prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore, e organizzato alla casa del Cinema di Roma dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi "Loro". Ogni anno viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso. Sono quattordici i premiati di quest'anno: Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Jimmy Ghione, Maurizio Battista, Giampaolo Rossi, Davide Maria Desario, Mariarita Grieco, Giovanni Alibrandi, Nicola Formichella, Tommaso Cerno, Fabio Brescacin, Marco Palmieri, Lorenzo Castelluccio e Nicola Santini.

«Un americano a Roma». Alberto Sordi avrebbe commentato così l'elezione di Papa Leone XIV annunciata giovedì scorso, per una peculiare coincidenza, durante la consegna dell'Alberto Sordi Family Award 2025, prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal valente giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino del grande attore romano. Come ogni anno, il premio è stato assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dello spettacolo, dell'informazione, della cultura e dell'imprenditoria distintisi per il talento e per il contributo a far crescere, culturalmente e ...

