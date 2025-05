Albania exit poll | vince ancora Rama ai socialisti il 518% dei voti

(Adnkronos) – Edi Rama verso il quarto mandato da premier. Secondo gli exitpoll pubblicati dall'Albanian Post, i socialisti hanno ottenuto il 51,8% dei voti alle elezioni parlamentari che si sono svolte oggi, 11 maggio, mentre l'opposizione guidata dal Partito democratico dell'ex presidente Sali Berisha si è fermata al 38%. In termini di seggi, il . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Albania, elezioni politiche: urne chiuse, per Exit Poll vince Edi Rama con 79 seggi su 140 - In questa tornata elettorale la grande sfida è stata tra l'attuale primo ministro del Paese, il socialista Edi Rama, e tra l'ex presidente della Repubblica ed ex premier, Sali Berisha, leader del Partito democratico di centrodestra e a capo di una larga coalizioneL'articolo Albania, elezioni politiche: urne chiuse, per Exit Poll vince Edi Rama con 79 seggi su 140 proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Edi Rama verso la riconferma alla guida dell’Albania: secondo gli exit poll ha stravinto le elezioni - Edi Rama si appresta a restare alla guida dell’Albania. Secondo i primi exit poll diffusi a pochi minuti dalla chiusura delle urne, nelle elezioni legislative svoltesi oggi il Partito socialista guidato da Rama avrebbe ottenuto un’ampia maggioranza: 79 seggi sui 140 complessivi del Parlamento. L’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. Resterebbero le briciole, i rimanenti 7 seggi, al Partito socialdemocratico, vicino a Rama, al nuovo partito “Mundesia” fondato da Agron Shehaj, (centrodestra), e a uno tra i movimenti guidati ... 🔗Leggi su open.online

Albania, exit poll: vince ancora Rama, ai socialisti il 51,8% dei voti - (Adnkronos) - Edi Rama verso il quarto mandato da premier. Secondo gli exit poll pubblicati dall'Albanian Post, i socialisti hanno ottenuto il 51,8% dei voti alle elezioni parlamentari che si sono svo ... 🔗msn.com

Exit poll in Albania, netta vittoria del premier Rama. Bassa affluenza, al 35,8% - A urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione "Albanian Post" conferma una netta vittoria dei socialisti del premier Edi Rama nelle politiche di oggi. Secondo i ... 🔗ansa.it

Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per Edi Rama. Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 seggi su 140 - A urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione «Albanian Post» conferma una netta vittoria dei socialisti del premier Edi Rama nelle politiche di ... 🔗msn.com