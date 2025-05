Albania exit poll | vince ancora Rama ai socialisti il 518% dei voti

In breve da Zazoom:

Edi Rama sembra avviarsi verso il quarto mandato da premier dell'Albania. Gli exit poll diffusi dall'Albanian Post indicano che il Partito socialista ha ottenuto il 51,8% dei voti nelle elezioni parlamentari del 11 maggio, lasciando l'opposizione del Partito democratico, guidato dall'ex presidente Sali Berisha, al 38%. Questi risultati potrebbero segnare una nuova tappa nella politica albanese.

(Adnkronos) – Edi Rama verso il quarto mandato da premier. Secondo gli exit poll pubblicati dall' Albania n Post, i socialisti hanno ottenuto il 51,8% dei voti alle elezioni parlamentari che si sono svolte oggi, 11 maggio, mentre l'opposizione guidata dal Partito democratico dell'ex presidente Sali Berisha si è fermata al 38%. In termini di seggi, il

