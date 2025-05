Albania Edi Rama verso il quarto mandato | ecco l' esito delle elezioni

In breve da Zazoom:

Edi Ramaverso il quartomandato da premier. Secondo gli exit poll pubblicati dall'Albanian Post, i socialisti hanno ottenuto il 51,8% dei voti alle elezioni parlamentari che si sono svolte oggi, mentre l'opposizione guidata dal Partito democratico dell'ex presidente Sali Berisha si è fermata al 38%. In termini di seggi, il Ps ne conquisterebbe 79 su un totale di 140, contro i 54 dell'opposizione conservatrice.Secondo gli exit poll, dunque, i socialisti di Rama - che hanno incentrato la loro campagna elettorale sulla prospettiva di adesione dell'Albania alla Ue - hanno ottenuto il 3,1% in più dei voti rispetto alle ultime elezioni politiche, mentre l'opposizione ha perso l'8,2%. Sempre secondo gli exit poll di Albanian Post, poi, il partito Mundesia di Agron Shehaj ha ottenuto il 3,6%, pari solo a 2 seggi, a causa dell'ampia distribuzione dei voti in tutta l'Albania, con una concentrazione solo nel distretto di Tirana. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it