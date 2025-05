Albania Edi Rama stravince le elezioni | verso un quarto mandato storico

Il Partito Socialista di Edi Rama si appresta a conquistare un’altra schiacciante vittoria, secondo gli exit poll. Con il 51,8% dei voti e una proiezione di 79 seggi su 140, il premier uscente è vicino a un quartomandato, diventando così il leader più longevo nella storia dell’Albania post-comunista.Un risultato che lo consacra come dominatore incontrastato della scena politica del Paese, superando ogni precedente record dall’era della dittatura di Enver Hoxha.Centrodestra battuto, Berisha non sfondaLa coalizione di opposizione guidata dall’ex premier Sali Berisha, Alleanza per una Grande Albania, si ferma al 38%, ottenendo 54 seggi – un passo indietro rispetto alle ultime elezioni.Un fallimento annunciato per il leader del Partito Democratico, che dopo anni di lotte interne e l’espulsione nel 2021, non è riuscito a riconquistare il favore degli elettori. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Albania, Edi Rama stravince le elezioni: verso un quarto mandato storico

