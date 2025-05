Albania al voto Rama sfida Berisha per il quarto mandato

L’Albania va al voto oggi 11 maggio. Urne aperte dalle 7 alle 19, con i cittadini chiamati a scegliere tra il primo ministro in carica, il socialista Edi Rama, e Sali Berisha, ex presidente della Repubblica (1992-1997) ed ex premier (2005-2013) tornato alla guida del suo Partito democratico (di centrodestra) e rilasciato dagli arresti domiciliari. Favorito Rama, che al momento può contare su 76 deputati dei 140 del parlamento di Tirana: occhio però al primo voto della diaspora albanese, che conta su 250 mila elettori registrati.Edi Rama (Ansa).Rama punta al quartomandato con la promessa dell’ingresso nell’UeRama, che guida il Paese dal 2013, è alla ricerca di uno storico quartomandato da primo ministro. Il capo del governo albanese ha incentrato la campagna elettorale sulla promessa della lotta alla corruzione (Berisha è sotto processo proprio con queste accuse) e sull’ingresso del Paese nell’Unione Europea. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Albania al voto, Rama sfida Berisha per il quarto mandato

Albania al voto: Rama punta al quarto mandato e all’ingresso nell’UE - Domenica 11 maggio l’Albania torna alle urne per rinnovare i 140 seggi del Parlamento, con 26 partiti in corsa. Le elezioni, le decime dalla fine del comunismo, vedono il Partito Socialista di Edi Rama puntare a un quarto mandato consecutivo, forte dei 74 seggi conquistati nel 2021 e con l’obiettivo di avvicinare il paese all’Unione Europea entro il 2030.Rama e il PsIl primo ministro Edi Rama guida il Partito Socialista con l’intento di consolidare il proprio potere e accelerare il percorso di adesione all’UE. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

