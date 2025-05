Al Sud si lavora 27 giorni all’anno in meno del Nord e si guadagna peggio | stipendi più bassi del 35%

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una frattura sempre più profonda nel mondo del lavoro: la fotografia tracciata dalla Cgia di Mestre mostra un’Italia spaccata tra due realtàIn Italia esiste una spaccatura profonda tra Nord e Sud, non solo in termini di occupazione, ma anche di giorni effettivamente lavorati, livelli retributivi e diritti contrattuali. Secondo un’analisi della Cgia di Mestre, un lavoratore dipendente del Nordlavora in media 27 giorni in più all’anno rispetto a un collega del Sud. Una differenza che equivale a quasi un mese di attività lavorativa in meno per chi vive nel Mezzogiorno, con conseguenze significative anche sui salari.Il calendario del lavoro svela il divario territorialeNel 2023, la media dei giornilavorati nel settore privato è stata di 255 giorni al Nord contro 228 al Sud. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Al Sud si lavora 27 giorni all’anno in meno del Nord e si guadagna peggio: stipendi più bassi del 35%

Al Sud si lavora 27 giorni in meno all'anno, l'impatto sugli stipendi e sulla produttività: dove si guadagna di più in Italia - Al Sud si lavora meno che al Nord, per la precisione 27 giorni in meno ogni anno. È la stima calcolata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Non è solo una questione di ore e giorni lavorati, ma soprattutto di salute del mercato del lavoro. E che si ripercuote inevitabilmente su, o è frutto di, una produttività maggiore, che a sua volta genera salari di molto maggiori. Non è un caso, infatti, che nel 2023 i lavoratori al Nord siano pagati il 35% in più rispetto a quelli del Sud.

