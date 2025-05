Al Parco Urbano ingegno e aquiloni per le famiglie

Il nucleo di Bondeno dell’Arma Aeronautica è pronto a dare vita all’edizione 2025 della festa degli aquiloni che si svolgerà oggi, dalle 10 alle 19 al ParcoUrbano (con ingresso da via Fornace, in zona centro commerciale “I Salici”). Degli aquiloni si è detto e scritto molto, anche perché quella che viene descritta come una creazione dell’ingegno è stata interpretata in passato anche a sfondo religioso, allo scopo di allontanare gli spiriti malvagi. In varie parti del mondo, il volo degli aquiloni ha un significato beneaugurale, come i “tako” in Giappone. Rimane però una certezza: la “Festa degli aquiloni” al ParcoUrbano è, da ormai diversi anni, una tradizione che si rinnova. Dal momento che "unisce la tecnica di realizzazione degli aquiloni, con materiali leggeri (carta, seta, nylon e così via) al divertimento puro e semplice di vedere volare la propria realizzazione nei cieli azzurri della primavera. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Parco Urbano ingegno e aquiloni per le famiglie

