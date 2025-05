al maschio angioino la iv edizione del premio teresa buonocore

Giornata Internazionale del Jazz, al via la seconda edizione al Maschio Angioino - Tutto è pronto per la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, evento che si terrà al Maschio Angioino con tre serata di imperdibili concerti. Napoli celebra il jazz in grande stile con la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, un evento esclusivo che porta sul palco del prestigioso e iconico Maschio Angioino, dal […] 🔗 Leggi su 2anews.it

Don Mimmo e Avitabile insieme per “Perdonaci la pace”, lavanda dei piedi al Maschio Angioino per la giustizia - Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismote nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti diversi, voluti dall’arcivescovo di Napoli , don Mimmo Battaglia, per la Santa Pasqua, ma un unico messaggio: la pace non sarà solo un ideale, ma un impegno concreto per la giustizia. L’arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, ‘Perdonaci la pace’, che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata da Avitabile. 🔗Leggi su ildenaro.it