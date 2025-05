Al Lungo Savio oggi il contest fotografico ‘Mamma sul set’

oggi il centro commerciale LungoSavio si trasforma in un vero e proprio set fotografico per celebrare la Festa della Mamma. Con il contestfotografico‘Mamma sul set’, ogni mamma, di qualsiasi età, avrà la possibilità di essere protagonista di un ricordo speciale, grazie a un servizio fotografico professionale, e magari diventare ‘Brand Ambassador’ delle prossime campagne di comunicazione del centro commerciale LungoSavio. Le foto saranno pubblicate sui canali social del centro commerciale e le tre più votate si aggiudicherano 500 euro in buoni spesa.www. centroLungoSavio.it 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Lungo Savio oggi il contest fotografico ‘Mamma sul set’

Al Centro commerciale Lungo Savio arriva il contest fotografico per festeggiare la festa della mamma - Domenica 11 maggio, il Centro Commerciale Lungo Savio si trasforma in un vero e proprio set fotografico per celebrare la Festa della Mamma, con un evento che unisce divertimento e opportunità uniche: il contest fotografico "Mamma sul set", con il quale ogni mamma di qualsiasi età avrà la...

