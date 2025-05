Al Blue Note un omaggio a Count Basie

CountBasie (nella foto) è stato un vero innovatore, guidando la big band che porta il suo nome per quasi mezzo secolo e registrando oltre 480 album: primo musicista afroamericano ad aggiudicarsi un Grammy Award, una leggenda vivente ancora oggi. Paolo Tomelleri, clarinettista di fama mondiale e la Civica Jazz Orchestra composta da alcuni dei migliori allievi dei Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado eseguiranno i brani strumentali del repertorio della celebre big band di CountBasie negli arrangiamenti originali dei trombettisti Neal Hefti e Thad Jones e del sassofonista Frank Foster, oltre che negli arrangiamenti vocali dello stesso Foster e del pianista e compositore Bob Florence tratti dal disco registrato con la presenza della cantante statunitense Diane Schuur.

È uno dei più noti e apprezzati jazzisti italiani, ma al Blue Note di Milano ha suonato, nel corso della sua lunghissima e brillante carriera, solo una volta, tanti anni fa: Paolo Tomelleri, clarinettista di fama internazionale, colmerà questa "lacuna" esibendosi domenica 11 maggio sul palco del più importante jazz club della città insieme alla Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti per un imperdibile omaggio a Count Basie

