Al Bione latitano i controlli comunali e la manutenzione

Il centro sportivo comunale del Bione a Lecco versa in una situazione di degrado che richiede interventi immediati. Il circolo di Fratelli d’Italia solleva nuovamente la questione, criticando l'Amministrazione Gattinoni per la scarsa manutenzione e l'assenza di azioni risolutive, evidenziando l'importanza di una gestione adeguata per il benessere della comunità e la valorizzazione degli impianti sportivi.

"Il centro sportivo comunale del Bione, ormai da tempo, presenta delle criticità che necessitano interventi urgenti e risolutivi". Con queste parole il circolo di Lecco di Fratelli d'Italia torna all'attacco dell'Amministrazione Gattinoni in merito alla manutenzione e alla cura degli impianti.

