Ajax i lancieri crollano e la corsa al titolo in Eredivisie si riapre | ecco come ha giocato il bianconero in prestito Rugani

Ajax, i lancieri crollano e la corsa al titolo in Eredivisie si riapre: tutti i dettagli sulla sfida persa e la prestazione di Rugani

Dall'opportunità di chiudere il campionato, a una lotta per il titolo completamente riaperta: è quanto accaduto oggi in Olanda. L'Ajax di Francesco Farioli ha subito una pesante sconfitta per 3-0 alla Johan Cruijff Arena contro il NEC Nimega.

Tutto si è deciso nella ripresa, con gli ospiti che hanno colpito con un micidiale uno-due firmato da Hansen e Pereira nell'arco di otto minuti, seguito dalla rete definitiva di Ouaissa. Il successo odierno del PSV rende la corsa al titolo più incerta che mai: la vittoria finale sarà decretata solo negli ultimi due turni. Un finale di stagione tutto da vivere.

La prestazione del difensore bianconero in prestito

Rugani è stata comunque positiva e proprio dopo la sua sostituzione i lancieri hanno subito tre reti.

Il Lanciere Rugani conquista l'Ajax: Juve, meglio lui o Antonio Silva? - Rugani è in prestito secco ai Lancieri. Non soltanto ha segnato il primo gol in maglia biancorossa (Coppa d'Olanda, Ajax-Telstar 2-0), ma, nei 611 minuti collezionati sinora, con lui in campo la ... 🔗msn.com