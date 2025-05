Ajax Campione d'Olanda? Oggi può arrivare l'ufficialità

Ci siamo quasi, Francesco Farioli sta per diventare il primo allenatore italiano a vincere il campionato olandese. La 32a giornata può essere. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Wekdienst 11/5: Ajax kan kampioen worden

?? Gaaei, symbool van Amsterdamse wederopstanding: 'Besefte dat er meer is dan voetbal'https://nieuwsjunkies.nl/artikel/16ek?? 06:00 | NOS Sport ?? #Ajax #Amsterdam #Denemarken #Voetbal Leggi la discussione

Ajax Campione d'Olanda? Oggi può arrivare l'ufficialità - Ci siamo quasi, Francesco Farioli sta per diventare il primo allenatore italiano a vincere il campionato olandese. La 32a giornata può essere quella giusta per conquistare. 🔗calciomercato.com

Rugani, parla l’agente: «Ajax campione? La verità è un’altra. Su Farioli siamo molto contenti perché…» - In esclusiva per JuventusNews24, l’agente di Daniele Rugani (Torchia) ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sul suo ciclo all’Ajax. AGENTE RUGANI – «La verità è che non è ancora ... 🔗calcionews24.com

