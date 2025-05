Ai referendum quorum difficile un terzo degli italiani non sa che si vota

Per i quattro quesiti su lavoro e cittadinanza riuniti nel referendum dell’8 e 9 giugno, sarà molto difficile raggiungere il quorum. Stando ai sondaggi, andrà a votare meno del 40% degli aventi diritto, una cifra ben lontana dal 50% più uno necessario per rendere valido il risultato delle consultazioni.Parte di questi dati è dovuta anche alla mancanza di informazione. Più di un terzodegliitaliani non sa che tra meno di un mese si terranno i referendum. Sui risultati poche incertezze, la vittoria dei sì è praticamente certa.La questione del quorum ai referendum dell’8 e 9 giugnoSecondo un recente sondaggio di Ipsos, i referendum sulla cittadinanza e sul lavoro che si terranno tra l’8 e il 9 giugno raggiungeranno un’affluenza tra il 32% e il 38%. Perché un referendum abrogativo sia valido in Italia, i votanti devono essere il 50%+1, una circostanza che si è verificata pochissime volte nella storia della repubblica. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ai referendum quorum difficile, un terzo degli italiani non sa che si vota

Referendum 8-9 giugno: lavoro, cittadinanza e voto da remoto, cosa cambia e come si vota - Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi.

Referendum, la sfida difficile del quorum. Possibile un'affluenza tra il 32 e il 38% - Al corrente dei quesiti sul lavoro e sulla cittadinanza il 62% degli italiani. I più certi di partecipare tra chi vota Pd e M5S. Dati più bassi per gli elettori di centrodestra

Referendum, Landini: "Obiettivo quorum, il voto è la nostra rivolta" - "L'obiettivo è quello di raggiungere il quorum e informare le persone che l'8 e il 9 giugno avranno la possibilità di esercitare un loro diritto democratico e cambiare in meglio la vita di milioni di persone. Se raggiungiamo il quorum, dal giorno dopo 2,5 milioni di persone avranno il diritto alla cittadinanza che […]

Problemi di quorum, il sondaggio sui referendum è una mazzata per la sinistra - Il quorum è un miraggio per referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno su lavoro, Jobs Act e cittadinanza. Per buona pace di Pd e M5s. A fornire i primi dati dell'affluenza attesa per i 5 quesiti a cui gli italiani sono chiamati a rispondere alle urne è un sondaggio di Ipsos pubblicato sul Corriere della sera sabato 10 maggio. Innanzitutto ricordiamo i temi dei referendum. Il primo chiede l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti nel contratto a tutele crescenti introdotto nel 2015 dal governo Renzi con il Jobs act.

