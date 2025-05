Agrigento tragedia al distributore | donna perde la vita in un incendio durante il rifornimento

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sosta per il rifornimento si trasforma in tragediaUna donna di 41 anni, originaria di Favara, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella mattinata oggi, 11 maggio, presso un distributore di carburante, situato in contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara.L'intervento tempestivo di un vigile del fuocoIl primo a notare l'incendio è stato un vigile del fuoco fuori servizio, che transitava casualmente nei pressi del distributore. Accortosi delle fiamme che avvolgevano una Fiat Punto, si è precipitato verso il veicolo per prestare soccorso. Purtroppo, ha rinvenuto il corpo della donna già completamente carbonizzato.L'incendio vicino alla colonnina self-serviceSecondo le prime ricostruzioni, l'incendio si sarebbe sviluppato nelle immediate vicinanze della colonnina self-service al momento in cui la donna stava facendo rifornimento.

Si ferma per mettere benzina e scoppia l'incendio? Tragedia al distributore di carburante, morta una donna - Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara. Il cadavere carbonizzato di una donna è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente avvolta dalle fiamme. Verosimilmente - ma tutto è ancora in fase... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Si ferma per mettere benzina e scoppia l'incendio, tragedia al distributore di carburante: morta una donna - Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil di contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara. Il cadavere carbonizzato di una donna - Valeria Di Gloria, 41 anni, di Favara - è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Si ferma per fare rifornimento e muore carbonizzata, tragedia nell’agrigentino - FAVARA (AGRIGENTO) – Tragedia nell’agrigentino. Una donna di 41 anni, V.D.G., è morta carbonizzata all’interno della sua auto. La donna si era fermata al distributore di carburante Lukoil di contrada ... 🔗livesicilia.it

Avvolta dalle fiamme in un distributore di benzina: morta 40enne tra Agrigento e Favara - Pare che la vittima stesse per fare benzina ad un impianto self service quando si sarebbe sprigionato l'incendio ... 🔗lasicilia.it

Agrigento, muore carbonizzata mentre faceva benzina - Nulla da fare per il vigili del fuoco del comando di Agrigento, che hanno trovato la vittima carbonizzata e l'auto in fiamme, davanti alla colonnina del self service del distributore, in una stazione ... 🔗rainews.it

