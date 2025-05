Agguato questa mattina | un buttafuori è stato gravemente ferito a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto E’ in gravi condizioni La sparatoria lungo via Ostiense a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimo episodio di violenza armata si è verificato nella mattinata di domenica 11 maggio, quando un 27enne egiziano è statocolpito da numerosi spari mentre si trovava a bordo della sua auto, sulla via Ostiense, a Vitinia. La vittima, un addetto alla sicurezza nei locali notturni, lotta attualmente tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stata colpita alla testa e all’addome.L’Incidente: colpi di pistola in Pieno GiornoIntorno alle 6:30 del mattino, i Carabinieri della Stazione di Vitinia e della Compagnia di Ostia sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno trovato l’uomo in condizioni critiche, colpito da quattro colpi di arma da fuoco provenienti da un altro veicolo che lo aveva affiancato. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Agguato questa mattina: un buttafuori è stato gravemente ferito a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto. E’ in gravi condizioni. La sparatoria lungo via Ostiense, a Roma

