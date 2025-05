Aggressione in strada a Certosa caccia all’uomo in Valpolcevera

Ferito gravemente un trentenne: è al San Martino in prognosi riservata. Gli agenti di polizia cercano l’autore del pestaggio, fuggito dopo che la vittima è rimasta a terra priva di sensi 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Aggressione in strada a Certosa, caccia all’uomo in Valpolcevera

Aggressione in strada a Certosa, ventenne incastrato dalle telecamere: dopo le botte la bevuta con i complici - a Certosa. Si tratta di un ventenne italiano, residente a Rivarolo, che quella mattina era accompagnato da altri due giovani – 18 e 24 anni – scappati subito dopo l’aggressione e denunciati ... 🔗msn.com