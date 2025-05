Aggressione a Gonnelli Baccini | Fiumicino ripudia ogni forma di violenza

Fiumicino, 11 maggio 2025 – «Apprendiamo con dispiacere, dagli organi di stampa, dell’ episodio di Aggressione che ha coinvolto un nostro concittadino (leggi qui). Un fatto grave e del tutto deprecabile, che non può e non deve essere sottaciuto». dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, a margine della vicenda che ha visto un nostro concittadino, Mauro Gonnelli, vittima di un’Aggressione sulla quale sembrerebbero in fase di accertamento le dinamiche precise, da parte degli organi preposti.«Fiumicino è una città che rifiuta ogniforma di violenza, sia essa fisica, verbale o psicologica. Episodi come questo non possono essere tollerati. La sicurezza dei cittadini, il rispetto reciproco e lo scambio civile di idee, anche divergenti, sono pilastri fondanti del nostro vivere comunitario e dell’identità sociale e culturale di questa città. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

