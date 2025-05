Aggredito in strada | 30enne in codice rosso all' ospedale

Sono ancora da chiarire i contorni della vicenda con accertamenti e indagini affidate alla polizia. Quello che è certo è che, poco prima di mezzogiorno, una persona è stata aggredita in strada in via San Bartolomeo della Certosa a Certosa ed è finita in ospedale in codicerosso. A lanciare. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Aggredito in strada: 30enne in codice rosso all'ospedale

